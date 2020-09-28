跑馬地設雙邊投注｜全港場外投注站 周三提供賽馬投注服務

周四（10月1日）沙田賽事，馬會公佈有特別安排。

沙田馬場將開放多項設施，包括喜馬當先、百勝廳及駿星匯等。

這天賽事設有跑馬場雙邊投注，設施只容許已預先訂座人士進入。

優越卡持有人及公眾人士必須於進入馬場前一天，在網上填寫及提交電子健康申報表。

港鐵東鐵綫不會停馬場站，公眾人士可使用1號或7號入口進入馬場。

當賽事完結後，馬會將安排免費接駁巴士由沙田馬場前往沙田排頭街。

全港場外投注站會繼續於賽馬預售日（周三中午12:00至下午8:00）提供賽馬投注服務。

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