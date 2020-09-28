西夏之王｜排位前及時補出 季內首駒跑到第四次

開季不足一個月，已有馬匹第四次出賽，反映幕後非常求勝心切。

受訓於賢廐的「西夏之王」昨午（27日）才跑罷沙田日馬，今早（28日）排位後又列正選，將由華將巫顯東策騎排11檔負115磅，出賽周四（10月1日）田草日馬第六場五班1200米。

這匹五歲南非自購馬前季起在港服役，至今16戰全負，最叻是在1400米跑第四，馬主為從事石油生意的張廣勇。

「西夏之王」在上述場次本為後備，今晨排位前有昨午勝出頭場的同場原正選「寶貝兒」因食慾不振退出，前駒遂以當時第一後補身份補出參賽。

此駒之前跑第四一役，負磅為116磅，今仗還輕當時一磅，且看牠能否在周四借勢匆出開齋。

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