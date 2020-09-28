日本跑馬｜覓奇燕子大熱倒灶 機伶櫻花後上一舉兩得

日本大賽昨午（27日）除有中京競馬場神戶新聞盃外，還有在中山競馬場上演的2200米二級賽產經賞，只得九匹馬參賽。

賽前焦點春季天皇賞第三名、由橫山典弘策騎的「覓奇燕子」是2.9倍大熱門。

結果排3檔起步的「覓奇燕子」沿途留守中間位置，惟末段未能加速上前，只以第五名完成比賽。

頭馬落在「機伶櫻花」身上，此駒今場由戶崎圭太壓陣，沿途走勢良好，轉彎時移出外疊，最終後上掄元。

「機伶櫻花」首次勝出分級賽，同時獲得本屆秋季天皇賞優先出賽權，可謂錦上添花。

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