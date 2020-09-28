開心好玩事件重演｜一個月內兩單 行星夢取消退役轉投丁冠豪

繼本月中「開心好玩」撤銷退役，連隨宣佈轉換馬房繼續服役之後，同類事件於今天（28日）再度發生。

與「開心好玩」一樣，原隸屬於沈集成馬房的「行星夢」原本在9月21日馬會公佈已退役，但此駒今午竟出現在轉倉馬名單中。

根據馬會兩地馬房營運及馬主服務部主管鄭奇龍發出的通告，此駒馬主（姚振恒、姚景存夫婦與姚展恆）今天向馬會確認，決定讓「行星夢」繼續服役。

因此，馬會於2020年9月21日發出有關該駒退役的通告現予取消。

「行星夢」之前跑過12仗獲3冠4亞，累積獎金353萬元，最近於谷草開鑼夜賽曾列陣第三班1200米，當時配莫雷拉上陣，被捧成2.9倍大熱下跑尾二名次。

「行星夢」今次他投，由另一華籍練馬師丁冠豪接手訓練。

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