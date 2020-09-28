天文台預測｜賽日或有雷暴 田B宜吼前領馬

周四（10月1日）國慶日田草十場賽事用B跑道，天文台預測間中有雨或雷暴，宜留意臨場天氣情況。

睇番上季9月1日首次田草B欄賽事，雖然當日有「明月昇輝」及「金鎗六十」後上贏馬，不過逾半數頭馬守前三位建功。

如「跑得威」、「帝豪福星」及「蟲草之星」均擺前帶到，所以具前速馬匹，仍然要優先留意。

今戰列陣馬中，第四場「喜駿之星」是全場唯一曾於田草B欄上名之參戰馬，場地性能有根據。

另外，第九場「美麗多多」跑田草B欄一次即勝，反而在其他移欄都未贏過，今次重返強項可望再取頭馬。

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