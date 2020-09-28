沙田馬場10.1｜四駒一年一度燕歸來 重頭戲有理共想

周四（10月1日）是沙田草地賽馬日，全日共有四駒在去年同日勝出或上名，如今一年一度燕歸來，陣上演出令人憧憬。

第二場三班1800米「悅裕」（告東尼馬房），去年周日在田泰安胯下贏三班同程，今次被列為馬房出賽首選，續配熟手的田泰安，可期再創佳績。

戲肉第七場1000米國慶盃，「旌暉」（姚本輝馬房）和「有理共想」（葉楚航馬房）一年前於此賽分獲亞、季軍，實力相當。

此兩駒今季皆已參賽熱身，今場各有條件問鼎冠軍殊榮。

第十場二班1400米「聰明導彈」（蘇偉賢馬房）去年同日同程入Q，表現良好。

此駒來港後兩季皆於首仗勝出，擺明跑新鮮感特佳，周四可施殺着。

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