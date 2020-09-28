田泰安排位｜今戰尾四匹座騎 全部抽大外檔起步

田泰安剛周日（27日）連中三元兼做騎師王，手風正順。

周四（10月1日）沙田十場賽事，田泰安獲得九匹座騎，第二場「悅裕」（3檔）及第五場「各取所需」（1檔）均抽靚檔，大幅提升爭勝機會。

然而田泰安後段場次四匹座騎，全部抽外檔起步。

包括第六場「太陽戰馬」（10檔）、第八場「恆駿寶駒」（11檔）、第九場「志在四方」（13檔）及第十場「蒙古王」（10檔）。

看來田泰安賽前要做好準備工夫，看看如何取位。

田泰安周四座騎排檔

場次 馬匹 排檔

一 暴風客 7

二 悅裕 3

三 電路一號 8

四 幸運拼圖 5

五 各取所需 1

六 太陽戰馬 10

八 恆駿寶駒 11

九 志在四方 13

十 蒙古王 10

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