丁冠豪兩連勝｜家丁夾手夾腳 飛馬輝煌扳長打硬仗

開鑼至今，每次沙田日馬均有上仗跑第二名的馬匹贏馬補中。

周四（10月1日）沙田草地賽馬日又有不少上賽亞軍馬列陣，值得加以留意。

其中，在第一場四班1200米，丁廐四歲自購新馬「飛馬輝煌」，上仗服役初出即入Q，可見本身有一定質素。

加上今戰對手一般，此駒絕對有權提升名次甚至勝出。

「飛馬輝煌」出自18年澳洲黃金海岸神奇百萬周歲馬拍賣會，成交價高達10萬澳元。

其父「河山之神」三勝1000至1600米，代表作是在柏寶胯下一放到底贏1600米澳洲堅尼一級賽。

「飛馬輝煌」由1000米增程轉戰1200米，以本身血統計，定可勝任愉快。

同主「金碧輝煌」（已退役）上季在丁冠豪馬房有一Win，幕後與廐主關係良好。

梁家俊與丁冠豪亦合作愉快，後者兩連勝當旺，隨時借勢贏取「飛馬輝煌」。

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