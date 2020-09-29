沈廐陣容｜單薄馬養精蓄銳 沈集成滿意心頭好

沈集成一向鬥志鮮明，惟最近兩個賽馬日分別有「金鼓齊鳴」及「知道必勝」屈居亞軍，令這位季初急先鋒未能增添頭馬。

周四（10月1日）沙田賽事，沈廐出馬只四匹，卻不乏實力分子。

第八場四班1400米「心頭好」，上仗在不利跑法下入Ｑ，熱身一場後再跑同程，有力爭取補中。

沈集成受訪時說：「『心頭好』在開鑼日（6日）上陣，當日大利跑道中間位置，而且後上馬表現較佳。」

「可惜這場預計步速偏慢，由1200米初次增程跑1400的『心頭好』，惟有選擇放頭跑法。」

「結果此駒（當時）在終點前被對手追過，本身在不利形勢下跑第二，表現尚好。」

「『心頭好』身形比較單薄，我們特地安排牠休息接近一個月才再出賽。」

「現時其狀態理想，可望繼續跑得好。」

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