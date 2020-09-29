日賽同路人｜方嘉柏重召莫雷拉 顯心星打牌搏冧莊

目前居於練馬師榜首位的方嘉柏，在周四（10月1日）沙田日馬賽事繼續擺下強陣。

其中，「顯心星」、「好計」及「堅有料」均由莫雷拉執韁，見證騎練恢復合作參賽。

當中，前駒新勝而臨，後駒打王牌，同屬騎練出擊重心。

方嘉柏與莫雷拉今季暫曾於三次田戰有馬合作，每次皆有頭馬進賬，總數八駒共獲四冠兩亞，勝出率剛好五成，入Q率高達七成半，數據突出。

第八場「堅有料」上賽季內初出跑泥地1200米配潘頓熱倒，賽後騎者建議再出宜增程。

此駒今場果然轉跑1400米，騎師並換上莫雷拉。

方廐季內暫有三匹王牌馬配雷神跑沙田，結果無一落敗，無疑給「堅有料」注入一份正能量。

第五場三班1200米「顯心星」，由雷神接手後兩戰全勝，上次贏馬姿態輕鬆，再戰三班賽難以不再贏。

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