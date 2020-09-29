石師傅頭馬｜落田草跑徐廐馬 田泰安好似拼圖咁拼

剛在周日（27日）賽事大演帽子戲法的田泰安，周四（10月1日）將策騎九駒上陣，其中三駒出自徐雨石馬房。

這對中外騎練今季已在田草兩度聯手攻堅，並憑「蒙古王」和「進優自在」取得一冠一季，彼此合作可謂貴精不貴多。

周四第四場四班1200米「幸運拼圖」，上季尾曾在同程追近，今季已跑泥地熱身，周四隨時發難。

第六場五班1200米「太陽戰馬」，熱身後狀態冒勇，過去兩戰五班賽獲一亞一季，可予對手極大威脅。

第十場二班1400米「蒙古王」，跨季連續四戰同程，共獲一冠兩亞一殿，演出可靠，本身最夾田泰安，值得再追。

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