姚本輝本錢｜王牌馬演出威猛 史卓豐潘頓貢獻力量

冠軍練馬師姚本輝暫時季內頭馬皆於沙田所得，反而谷草成績一般，似乎馬房專注在沙田搏殺。

星期四10.1田草賽馬日，姚廐雖只遣四駒上陣，但當中一對新勝馬「高大威猛」及「自然力量」均打王牌，並分別由潘頓及史卓豐壓陣，表現令人期待。

翻查紀錄，對上四季10.1賽事，姚廐共有五匹王牌馬配洋將上陣，取得一冠兩亞一季一殿全入前四名。

今戰「高大威猛」及「自然力量」出王牌配洋將，正好符合馬房出擊手法。

列戰第十場的「高大威猛」六次角逐田草1400米非冠即亞，而且由潘頓接手後三戰未逢敵手。

此駒上場極快步速下跟前仍可輕鬆帶到贏逾兩個馬位，今仗升戰第二班，無礙跨季連捷。

至於角逐第三場四班1600米的「自然力量」，上季以三歲之齡於田草1800米獲一冠一亞，反映本身氣量充沛，今季轉四歲必可更進一步。

此駒今次續配上賽初次合作即勝的史卓豐，可期再下一城。

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