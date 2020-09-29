賽日好拍檔｜10.1賽馬日 潘頓羅富全連年合作精彩

潘頓近三戰只得一Win，已跌至騎師榜第三位。

適逢一年一度10.1沙田賽馬日，在周四下午上演，騎者勢將借機反擊。

合計近三年同日，潘頓兩度起孖及一次四喜臨門。

過去同日他為羅富全馬房兩度效力，相關賽駒「豈等閒」和「好運多贏」皆勝。

潘頓今期獲此廐供策「大眾開心」和「日日精彩」，有好表現可以預期。

潘頓上季和羅富全及姚本輝合作火熱，拍住羅廐獲13冠11亞16季40負，是羅廐頭號殺手，與姚廐合作亦有七冠兩亞一季九負，上名率逾五成。

但今季騎者竟然與上述兩廐未有交收，令實力座騎減少，現時更跌至騎師榜第三位。

羅、姚廐如今重新向潘頓招手，勢助後者重新提振成績。

羅富全今期供騎兩駒皆份量十足，第四場四班1200米「大眾開心」，四試大閘獲一冠一亞由潘頓包辦，動態積極。

過往潘頓騎羅廐初出即贏馬多不勝數，當中包括同屬楊氏家族擁有的「大眾歡呼」。

該駒前季配潘頓首戰田草1200米即勝，「大眾開心」如今所跑路程及配搭如出一轍，排第4檔起步形勢好，可期打響服役頭炮。

第七場國際三級賽1000米國慶盃「日日精彩」，上季在同程贏過G3洋紫荊短途錦標，締速甚佳兼姿態輕鬆，級數有保證。

重回人馬合作曾勝的潘頓胯下，「日日精彩」可期勇奪桂冠。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199