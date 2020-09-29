周俊樂｜專掘行家薛恩寶藏 減七磅跑馬心中有您

今季外籍騎師陣容中，目前只得薛恩未開齋。

三位見習騎師方面，陳嘉熙和黃俊今季尚未開糊，至於其師弟周俊樂有十磅減最着數，已連勝兩期累積三Win，手風正順。

其中，「八卦」（賀賢馬房）之前曾在薛恩胯下搏失，及後卻先後由潘明輝及周俊樂勝出泥地，後者可謂掘薛恩寶藏的一大能手。

周四（10月1日）田草日馬第八場四班1400米，「心中有您」與「八卦」同屬賀賢馬房成員。

當中，「心中有您」今季配薛恩出賽同程，俱被捧成大熱門，結果只獲一季一殿，幕後顯然也已失去耐性。

此駒這次打王牌再戰同程，易配周俊樂減七磅兼抽到1檔起步，可望勝回一仗。

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