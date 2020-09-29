孖T攻略｜三大騎師馬匹惡過老虎 十蚊博翻版有得諗

剛周日（27日）田戰第三口孖T，由騎師榜前三名包辦。

頭關第九場三甲馬順序為「發財寶」（田泰安）、「眾歡笑」（潘頓）及「威威心得」（莫雷拉）。

尾關第十場三甲馬依次為「幸運快車」（田泰安）、「知道必勝」（潘頓）及「寶成智勝」（莫雷拉），十元一注派彩有1,407元，回報不俗。

如果想食住條水再捧三大高手孖T，在周四（10月1日）田戰，只有第一口孖T（第三及四場）可玩。

田泰安、潘頓及莫雷拉於該兩關賽事俱有座騎，玩十元博冧攤有得諗！

第三場四班1600米，「開心日子」（潘頓）四班同程曾入Q，人馬合拍，有力脫穎而出。

「尖子」（莫雷拉）評分創新低，雷神索騎必有交代。

「電路一號」（田泰安）兩試大閘力磨，狀態已谷起可施威脅。

第四場四班1200米，「一切順利」（莫雷拉）屬蔡廐D布生力軍。

今季暫有八匹蔡廐D布馬配雷神出賽，取得三冠兩季，上名率高。

「大眾開心」（潘頓）試大閘走勢吸引，本身台型靚，有一爭之力。

「幸運拼圖」（田泰安）今季初出跑泥地熱身，復課勇況急升，改爭曾追近同程，可與對手周旋一番。

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