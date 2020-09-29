從化操練奏效｜快馬飛馳上季尾曾退出 馬主黃治良指腳傷復原

周四（10月1日）第九場三班1400米「快馬飛馳」，在港累積兩Ｗ，可惜馬兒上季尾受健康問題困擾，曾於七月份退出賽事。

根據馬會獸醫報告顯示，「快馬飛馳」一對後腿懸韌帶曾受傷，以及右前腿及右後腿均不良於行，情況看似不輕。

不過睇番「快馬飛馳」近期操練正常，羅富全替牠報跑今次出賽，馬兒健康應已全面受控。

「快馬飛馳」共由馬主四位合夥，包括李慶輝、黃治良、李達倫與黃子堅。

其中一位馬主黃治良剛周日（27日）陪同「利高」系主理人蔡業良入場。

黃治良話羅富全同佢講「快馬飛馳」早前腳傷，現在完全冇事，暑期曾被運往從化訓練，該處地方夠大，有助馬兒康復。

今場「快馬飛馳」傷後復出跑第九場三班1400米，希望可以交回昔日水準。

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