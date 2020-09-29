凱旋門大賽｜廣播員向莫艾誠招手 弦樂器交付柏兆雷

星期日（10月4日）法國凱旋門大賽焦點，雖落在高仕登及岳伯仁陣營身上，但由於巴黎的天氣預測在當日賽前會下雨，故本屆凱旋門大賽有機會跑大爛地。

由莫禮善訓練的「廣播員」可趁地淋偷襲，蓋此駒上仗跑大爛地，在與凱旋門大賽路程相若的多維爾大賽，於全程自造步速的情況下輕勝而回。

其拍檔蘇銘倫未能再次效力，幕後希望今仗可由莫艾誠發揮，惟要視乎法國最新抗疫措施。

反觀「弦樂器」將由曾四勝凱旋門大賽的老將柏兆雷壓陣，其馬主及高仕登均覺得，對於隆尚馬場跑道的熟悉程度，柏兆雷優於其他任何騎師。

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