羅富全好評｜大眾開心腳患康復 加面箍情緒更集中

羅富全旗下新兵「大眾開心」，將於周四（10月1日）在港初次登場。

這匹新西蘭自購新馬，早於一年前已抵港，可惜因健康問題，直至現在才首次上陣，未知馬兒的健康情況如何？

羅富全受訪時說：「『大眾開心』上季左前腿肱骨應力性骨裂，以致停課多時。」

「因此我安排牠上從化休養，目前健康已完全康復，並試過四課閘，我認為牠現在的狀態適合上陣。」

「『大眾開心』應是匹中短途馬，在1200米起步合適，最近一次試閘後，潘頓向我匯報，馬兒走來分心，因此我為牠加配羊毛面箍。」

「馬兒在晨課操練時，自從加了這個配備後，跑來情緒更集中，取得正面效果。」

「我預計『英之友』放頭，『大眾開心』可以跟在前駒之後輕鬆地跑，希望可以跑出應有水準。」

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