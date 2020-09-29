馬迷資訊｜禮拜日又有馬跑 投注站星期六中午開售

香港在疫情下一直馬照跑，賽事持續地進行，並有嚴格的防疫及抗疫措施配合執行。

周四（10月1日）跑沙田日馬，周日（10月4日）亦然。

馬會公佈於10月4日、10月7日、10月11日及10月14舉行的賽事，相關馬場內部份場所將開放予優越卡顧客及公眾人士訂座。

於10月4日及10月11日星期日舉行的沙田日馬賽事，第二座看台及彭福公園停車場將會開放。

港鐵東鐵綫列車不會停馬場站，公眾人士可使用1號或7號入口進入馬場。

在賽事完結後，馬會將提供免費接駁巴士由沙田馬場前往沙田排頭街。

10月7日及14日星期三均跑谷中夜馬，同樣設有馬場雙邊投注，沙田馬場屆時將開放百勝廳及駿星匯。

全港場外投注處將繼續於賽馬預售日（今次是10月3日周六）（中午12:00至晚上8:00），以及夜馬舉行當天（上午9:30至下午5:00），提供賽馬投注。

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