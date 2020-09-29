梁啟徽受訪｜方嘉柏開出期票 戰鬥英雄可贏兩場

星期四（10月1日）沙田日賽第四場四班1200米「戰鬥英雄」，上仗季內初出即在谷草入Q，表現不俗。

今次轉戰沙田闊場，直路長更利追，當然是牌面馬之一。

「戰鬥英雄」由「幸運」系主要馬主梁啟徽持有，他說：「『戰鬥英雄』是我自行挑選來港的，我當然希望自己可沒有揀錯馬。」

「此駒上季跑極都只能接近，仍未開齋，我曾經請教過方嘉柏點睇這匹馬。」

「練馬師回覆『戰鬥英雄』上季未成熟，有很多東西需要學習，所以陣上演出比較反覆。」

「以練馬師專業角度看，『戰鬥英雄』在第四班有得贏，只要給予牠時間成長，便可以交出應有表現。」

「方嘉柏評價幾正面，他還叫我放心，並開了期票，愛駒有力贏兩場，我希望他這張期票可以兌現。」

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