蘇偉賢睇法｜年屆九歲高齡 恆駿寶駒仍具競爭力

蘇偉賢剛戰（27日）為本地拍賣馬「寶貝兒」打開勝利之門，馬房以五場頭馬完成9月份賽事，表現理想。

「寶貝兒」本於周四（10月1日）田草日馬第六場五班1200米，最終卻在昨晨（28日）排位前因食慾不振退出。

雖缺少「寶貝兒」參賽，但賢廐同日仍不乏實力馬列陣，例如第八場老馬「恆駿寶駒」。

此駒勇態持續，今次作季內第三度上陣，依然可爭佳績。

蘇偉賢表示：「『恆駿寶駒』由上季尾開始一直呈勇，加上現時評分較低，因此有一定競爭力。」

「此駒上仗能因應形勢跟守一個較主動的位置競跑，末段維持良好後勁，跑多幾步甚至有機會將頭馬越過，走勢甚佳。」

「牠拼後狀態保持，畢竟此駒已年屆九歲，我當然希望可以盡快為牠重新贏馬。」

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