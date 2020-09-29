告東尼強項｜近三年同日二班賽均上名 將耀升班爭贏

星期四（10月1日）沙田草地日馬，告東尼將派出八駒上陣，陣容不俗，有望爭取好成績。

告東尼在近三年10.1賽馬日二班賽均有馬入三甲，包括2017年「英勇大師」跑第三，以及2018年「加州福星」及2019年「加州議長」俱跑第二。

尾場二班1400米賽事，東廐派「將耀」出戰，由華將蔡明紹策騎。

今季開鑼日（6日）角逐三班1400米賽事，此駒只以短馬頭位不敵蔡廐新星「勁搏」屈居亞軍，後駒升上第二班亦能輕鬆連捷，可見賽績水準高。

「將耀」今場雖升班作戰，但此駒上季曾於二班賽兩度跑第三，周四有力拼勝。

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