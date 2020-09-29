姚本輝心聲｜深愛九歲馬旌暉 回想當年一見鍾情

姚本輝馬房旗下「旌暉」老而彌堅，今季已九歲仍在持續出賽，在港累積7W16P，忠心無比。
此駒周四（10月1日）將出戰第七場1000米國慶盃，配潘明輝排6檔負125磅。
姚本輝接受訪問時，表示自己當年對「旌暉」一見傾心。
他說：「回想當時我一看到『旌暉』，已對牠一見鍾情。」
「我對馬主說：『請你務必買下此駒』，牠是一匹天生賽駒，很適合和享受競賽。」
「牠雖已九歲，但戰鬥力未有太大退化，現時是牠競賽生涯的倒數階段，可能跑多幾場就退役，有機會在今年底退下火線。」
「馬主（之後）將安排牠運往澳洲頤養天年。」
「現在我會好好照料『旌暉』，牠每跑完一場，我都會細心觀察其健康情況，確保牠健康及開心，才安排牠報名跑下次賽事。」
「馬兒目前狀態仍好，上場季內初出在1200米跑第二名，目前仍在季初階段，老馬跑完上場賽事後，仍保持一定新鮮感。」
「今次縮程跑1000米亦合適，對一匹九歲老馬來說，牠出賽次數較少。」
「今場由非常熟悉此駒的潘明輝操刀，我很放心，希望這匹老馬可以再次交出好表現。」
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