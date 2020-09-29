姚本輝心聲｜深愛九歲馬旌暉 回想當年一見鍾情

姚本輝馬房旗下「旌暉」老而彌堅，今季已九歲仍在持續出賽，在港累積7W16P，忠心無比。

此駒周四（10月1日）將出戰第七場1000米國慶盃，配潘明輝排6檔負125磅。

姚本輝接受訪問時，表示自己當年對「旌暉」一見傾心。

他說：「回想當時我一看到『旌暉』，已對牠一見鍾情。」

「我對馬主說：『請你務必買下此駒』，牠是一匹天生賽駒，很適合和享受競賽。」

「牠雖已九歲，但戰鬥力未有太大退化，現時是牠競賽生涯的倒數階段，可能跑多幾場就退役，有機會在今年底退下火線。」

「馬主（之後）將安排牠運往澳洲頤養天年。」

「現在我會好好照料『旌暉』，牠每跑完一場，我都會細心觀察其健康情況，確保牠健康及開心，才安排牠報名跑下次賽事。」

「馬兒目前狀態仍好，上場季內初出在1200米跑第二名，目前仍在季初階段，老馬跑完上場賽事後，仍保持一定新鮮感。」

「今次縮程跑1000米亦合適，對一匹九歲老馬來說，牠出賽次數較少。」

「今場由非常熟悉此駒的潘明輝操刀，我很放心，希望這匹老馬可以再次交出好表現。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199