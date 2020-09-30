戰鬥英雄｜賽前多番教閘 方嘉柏：牠是識贏的馬匹

開季成績標青的練馬師方嘉柏，明午（10月1日）在沙田馬場佈下強陣。

他受訪時明言，渴望為旗下第四場四班1200米「戰鬥英雄」打開勝利之門。

方嘉柏說：「我個人認為『戰鬥英雄』可能跑快活谷比較好一點，但我亦看不出任何理由牠不懂得跑田草賽事。」

「牠季內已熱身，目前狀態更好，加上今季更成熟，應有進步的表現。」

「『戰鬥英雄』過往曾試過於開閘時以後足豎立，因而失地甚多。」

「為此近期我和馬房員工對症下藥，多番給牠教閘，希望牠今場出閘時可以爽快一點。」

「我認為『戰鬥英雄』是識贏的馬匹，如果牠今場再交不出好表現，我會感到很失望。」

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