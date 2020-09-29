高大威猛｜首季四捷良駒復出 姚本輝睇佢約莫100分

明午（10月1日）沙田賽馬日，姚本輝出馬四匹，包括角逐第十場二班1400米的「高大威猛」。

這匹自購新馬精英上季出道七戰四冠兩亞，當中包括上季最後三戰全贏1400米。

姚本輝表示：「『高大威猛』上季未完全成熟，仍可交出色的表現，非常難得。」

「從4月19日贏馬後，我便安排牠提早歇暑，運往從化休息，並給予牠足夠時間成長，留待今季再上戰陣。」

「此馬今場出戰1400米，排13檔看似不利，但牠是逾1,200磅的龐然大馬，檔位的影響相對較輕。」

「『高大威猛』跑二班賽具競爭力，我睇好牠的評分將來可以升至接近100分。」

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