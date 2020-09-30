美麗系班兵｜購入兩戰全勝Barocha 交予蔡約翰訓練

深入民心的「美麗」系陣營又有新血運港，準備加入戰團，並將交由蔡約翰訓練。

郭氏家族從澳洲練馬師Clayton Douglas手上買入四歲良駒Barocha，價錢未有公開。

出自「我愛此城」的Barocha至今兩戰全勝，本身當日初出在維省塞爾馬場大爛地，後上以五馬位之先輕勝1105米未勝馬賽。

該仗不乏有識之士捧場，須知Barocha當時由開售的6倍大幅落至1.75倍開跑，情況相當誇張。

Barocha在9月6日乘勝追擊，於智朗馬場以2.5馬位之先贏出1200米指標評分64讓賽，保持不敗。

雖然該兩場俱非大賽，但Barocha贏來卻如拾草芥，實力絕不簡單。

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