美麗系賽駒｜近三季10．1賽事日均有進帳 雙神組合守尾門

「美麗」系掌舵人郭少明，一向對國慶盃日賽事高度重視，近三季「美麗」系兵團皆有馬贏共獲四Win。

上季更憑「美麗滿載」和「美麗傳承」，捧走國慶盃及慶典盃兩項焦點賽事，可謂威到盡。

周四（10月1日）田草賽事，蔡約翰（外號蔡神仙）的「美麗多多」及「美麗非凡」俱打王牌分列尾兩場，路合兼有雷神壓陣，有望再替馬主揚威。

第九場三班1400米「美麗多多」，四次打王牌跑同程，取得一冠兩季佳績，只負116磅輕飄飄，勝望彌高。

第十場二班1400米「美麗非凡」，兩次打王牌跑同程，獲得一冠一亞全數入Q，熱身後回配雷神惡氣十足。

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