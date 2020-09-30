全才出擊｜兩大冠軍級人馬 攜手炮製合作首Win

昔日13屆香港冠軍騎師韋達騎而優則練，唔知大家仲記得十三少當日獲發練馬師牌，潘頓向佢跪下擦鞋嘅一幕呢？

不過，韋達開倉都過咗一季，二人合作過11次只得五亞，始終未能攜手贏馬，潘頓貴為堂堂冠軍騎師，點可以咁失威，明日（10月1日）第二場「全才」係呢對騎練季內首度合作，相信潘頓一定搏盡贏馬，務求日後得到韋達信任。

「全才」來港後跑咗21仗，有11次跑入前五名，經常跑近但贏唔到，上季由羅富全馬房轉至韋達手上，最好表現兩次都係配潘頓得亞軍，人馬有晒默契。

「全才」今季初出跑1800米合腳法，賽前有兩課大閘打底，擺明車馬恨贏交代。

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