梁家俊評馬｜轉彎時不太順暢 飛馬輝煌增程卻合適

周四（10月1日）田草日馬賽事，丁廐有「飛馬輝煌」角逐頭場四班1200米。

此駒上仗在開鑼日（6日）服役初出，在梁家俊胯下於直路賽跑第二名，走勢亮眼，今場加程出戰。

梁家俊接受訪問時說：「『飛馬輝煌』在開鑼日初出，賽前馬兒備戰積極，狀態理想，因此我預計牠會跑得接近。」

「結果牠只不敵頭馬『路路之星』跑第二，表現已算很好。」

「其實1000米直路賽並非『飛馬輝煌』的首本路程，看牠的腳法及走勢，牠跑1200米或1400米比直路賽更為合適。」

「『飛馬輝煌』屬於大步馬，由於競賽經驗欠豐富，轉彎時會不太順暢，需要我幫助牠。」

「牠偏向早熟，相信『飛馬輝煌』仍有不少進步及學習空間。」

「我希望馬兒今場在較合適的路程上作戰，陣上際遇能夠更好，從而打開勝利之門。」

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