葉楚航動態｜六匹參戰馬加課 有理共想梁家俊摸實

葉楚航剛戰（27日）憑「紅旺」及「盛勢」包辦一條馬房連贏，成績漸入佳境。

今次賽事出馬七匹，今朝（30日）加課練者非常重視，且看能否乘勝追擊。

約七時左右，葉廐除剛上陣過的「漸信龍駒」外，其餘六駒都有出來加課。

當中角逐第七場的「有理共想」，更是由梁家俊親自砥礪。

馬匹開往內圈操練，事前葉楚航先在機坪打點，繼而趕往烽火台檢閱，並與騎者討論馬匹操練表現。

「有理共想」暑期加盟葉廐，開鑼日（6日）配潘頓表現一般，今次再接再厲，熱身一場後隨時有進步演出。

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