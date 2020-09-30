告東尼雙龍出海｜悅裕健康理想 憑新鮮可跑入前列

周四（10月1日）沙田日賽事第二場三班1800米，告東尼分別派「悅裕」和「神龍駒」雙龍出海。

其中「悅裕」上季尾跑田草2000米，出閘緩慢兼遇上不利的慢步速，仍可後上跑獲亞軍，表現頗搶鏡，今次牠季內初出跑曾經贏馬的田草1800米，應是餐士馬之一。

「悅裕」馬主之一歐志浩表示：「『悅裕』目前健康理想，今次跑田草1800米亦合適，但我會抱盡力而為的態度。」

「因為今場賽事出馬不多，很容易出現慢步速。」

「這對後上的『悅裕』未必有利，加上其他對手負磅都較輕，也是我的顧慮之一。」

「我希望『悅裕』今仗季內初出，可以憑新鮮感搭夠跑入前列。」

其實「悅裕」都算是一匹很堅強的馬，過往牠曾被泥沙打中眼睛而受傷，並接受過眼角膜移植手術，幸好手術成功，令馬兒得以繼續征戰沙場。

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