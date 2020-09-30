太陽戰馬欠頭馬緣｜四五班升降機 練馬師感到失望

練馬師徐雨石在剛周日（27日）雖然未有頭馬進帳，但周四（10月1日）徐廐將會派出七駒，當中有不少實力馬參賽。

列陣第六場五班1200米的「太陽戰馬」，此駒可算是四五班升降機，上季無論在哪個班次都經常跑近。

可惜「太陽戰馬」偏偏就是與頭馬欠緣，以致跑了25場仍是處女馬身份，練者坦言感到失望。

「太陽戰馬」今季初出在谷草1200米一直領放，到最後200米腳軟，跑獲第五名，賽後立即減一分可落五班上陣。

今仗換上近期手風大順的田泰安，馬兒本身有良好狀態，希望得旺人之助可勝回一仗。

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