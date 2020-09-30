退役馬三匹｜上季連番成熱無法出頭 鎮山寶今季未跑先被out

馬會今午（30日）公佈，沈集成旗下「跑得威」及一對姚廐馬「鎮山寶」及「太陽勝將」退役除名。

現年六歲的「跑得威」本月20日跑五班泥地一哩落第而回，其後操至上周日（27日）後絕跡於晨課，至今脫離現役馬行列；服役兩場頭馬皆在上季取得。

五歲的英國自購馬「鎮山寶」上季多次被捧成熱門卻未能報捷，上季跑罷最後一仗後被發現氣管多痰；數天前更被獸醫驗出後肢動作欠佳，且右後蹄球節急速退化，出現腳掌或腳底軟骨病傷損，至今退下火線。

剛戰（27日）跑五班直路1000米無功的「太陽勝將」，服役生涯不獲獎金，賽後至今亦未復課，五歲澳洲自購新馬即日起告別香港。

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