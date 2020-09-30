賽馬術語｜講緊乜東東呀？籮柚有白印 轉彎似把扇

香港地七十二行，每一行都有行內術語；正所謂行內、行外人的最大分別，便是到底能否用這些術語互相溝通。

明明是中文字，行外人聽卻像是火星文般一樣難以理解，除非一些通俗如茶餐廳的術語「汪阿姐」（熱咖啡）、「蘿柚」（菠蘿油）、靚仔（白飯）、靚女（白粥）等等，地道的香港人聽落便會會心微笑。

而在馬圈所用到的術語，以往許多人經常聽評馬人講沙圈時會說馬匹「籮柚有白印」。

須知以前馬格牆身清一色掃白色油，馬匹腸胃不適或體內有寄生蟲，屁股便會痕癢。

白印便是屁股沾上白灰所致，故出賽經常失準，這些馬通常都不值追捧。

另外，部份術語更加通俗押韻，讓人琅琅上口，譬如「出閘一支箭；轉彎似把扇；返嚟睇唔見」，形容騎師刻意將座騎胡亂發揮導致落敗。

「跑入大彎區」指騎師喜愛將座騎在轉彎時移出大外疊追趕，雖然可確保跑線暢通無阻，卻蝕位無數，例如田泰安及昔日長駐香港的杜利萊，便經常策馬「跑入大彎區」，最終經常影相僅敗！

至於歷久不衰的「飛到馬到」，則指馬匹在開跑前的獨贏或其他相關彩池的賠率急跌，而最終亦順利跑入三甲甚至勝出，走勢一如票數般強勁。

賽馬乃全球化運動，尤其鄰近的日本，當地術語文化例如「大外一氣」、「大逃」均為香港評馬人所沿用。

「大外一氣」指馬匹全程留居尾列，直路時騎師將座騎抽出最外檔逢馬過馬，用來形容「巴基之星」（已退役）初出一役便最貼切不過。

至於「大逃」則完全相反，指馬匹出閘後狂奔，帶離主馬群多個馬位，出奇制勝；以往亦有評馬人稱之為「放鳶」。

近年最經典的便是「榮進之光」在日本國寶級騎師武豊胯下，施展大逃戰略成功捧走香港盃。

至於已掛靴的香港女騎師蔣嘉琦，亦曾憑「超有利」（已退役）使出大逃跑法制勝，殺對手一個措手不及，可謂活學活用。

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