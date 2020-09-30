鑽飛龍戴眼罩｜有啲唔集中 試閘效果好滿意

完成九月份賽事，容天鵬暫時仍未有頭馬進帳，不過練者向來甚少急攻，隨著馬匹準備更足，踏入十月有望取得好開始。

周四（10月1日）出戰第九場三班1400米的「鑽飛龍」上季開始出賽，表現不斷進步，到季尾更成功打開勝利之門。

不過練者今次安排馬兒初戴眼罩出賽，莫非想表現更上一層樓？

容天鵬說：「『鑽飛龍』質新當起，上季已經愈跑愈好，能夠勝出亦令我滿意。」

「不過此駒跑起來間中會有唔集中的情況，長遠當然會影響進度，因此我安排馬兒今次初戴眼罩出賽。」

「早前我已讓『鑽飛龍』戴眼罩試閘，後追不俗，效果令我滿意。」

「不過到真正出賽時是否一樣受惠這件配件，就真係要跑過至知。」

「可幸論狀態這匹五歲馬已相當不俗，對手可能稍強，如有理想發揮仍具一爭之力。」

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