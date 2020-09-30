黑雨翌日跑馬｜游水馬見水即生 好計遇地淋戰力勁無比

近日天氣不穩，加上不時有雨，今晚（30日）迎月之夜更迎來黑雨，若果明日（10月1日）跑馬再添雨水，就算沙田馬場條草地跑道如何去水強勁，相信亦有機會在變化場地上角逐。

如此形勢，一類游水馬隨時可應運而生，大家刨馬嗰陣，都要將呢類馬匹加入考慮至好。

而明日十場各參賽戰駒，過往曾於變化場地取勝，就有第二場「好計」（方嘉柏馬房），歷來兩次跑好至黏地，獲1冠1季未失三甲成績。

第三場沙場老將「友誼之星」（蘇保羅馬房），八場老馬性能廣泛，至今贏過一次好至黏地。

第六場「龍城猛將」（苗禮德馬房）過往兩次在淋地作賽獲一勝。

第八場有兩駒贏過變化場地，分別為「瀟灑王子」（文家良馬房）及「恆駿寶駒」（蘇偉賢馬房），各得1Win，而前駒四戰變化地有75%上名率，後駒六戰有一半入圍。

第九場「志在四方」（韋達馬房）至今兩Win中有一勝在好至黏地取得。

第十場「勁無比」（羅富全馬房）兩次跑淋地獲1冠1亞，可以講見水即生。另外，「輝煌星」（呂健威馬房）服役首季曾在黏地勝出田草1400米。

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