賽駒配備｜專一初戴眼罩 徐雨石：早段越來越慢腳

今日（30日）是徐雨石的60歲生日，開季成績甚佳的他在今日派出七駒上陣，部份戰馬實力不俗，且看明天（10月1日）能否以頭馬賀牛一。

第九場的「專一」來港後七戰尚未建功，不過四歲愛爾蘭馬已有進步跡象，今次練者為馬兒加配眼罩上陣，隨時有意想不到效果。

徐雨石解釋配備改動時說：「『專一』乃北半球馬，上季需要時間適應，因此一直處於摸索階段。」

「惟此駒陣上仍數度交出良好後勁，應該具一定能力。」

「馬兒今季有一些進步，可是卻越來越慢腳，上仗跑1400米都跟得比較吃力。」

「有見及此，今仗嘗試安排牠加配眼罩出賽，希望能夠改善早段走勢，末段後追爭取佳績。」

「跑過一仗後「專一」狀態有改善跡象，再跑1400米相信適合此駒發揮。」

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