顯心星｜不攻二班1400米 方嘉柏：因難度高於負重磅

方嘉柏麾下四歲明星馬「顯心星」，上次季內初出即贏三班田草1200米。

練者曾表示此駒最大目標是今季四歲馬系列，當務之急是為此馬爭取足夠評分出線。

「顯心星」明日（10月1日）在第五場再戰贏馬路程三班1200米，力爭跨季連續第三次取勝。

方嘉柏說：「今期有二班1400米亦適合『顯心星』上陣，不過經我思量後，我寧願牠續在第三班負重磅跑贏馬路程1200米，也不想讓牠角逐同日尾場二班1400米。」

「因為我認為此馬已開始成熟，可以負重磅，如果一下子升班兼增程跑1400米，（爭勝）難度會更高。」

「『顯心星』仍在學習中，牠是一匹令人鼓舞的良駒，擁有光明的前景。」

「今場是馬少場合，牠排3檔亦有利，莫雷拉很熟悉其脾性，我會留待雷神去發揮，希望馬兒可順利取得跨季三連捷。」

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