凱旋門大賽｜兩大超強六歲馬閃亮 高仕登：成全寶像擂台老拳手

萬眾期待的歐洲馬壇盛事凱旋門大賽（2400米一級賽）將於周日（10月4日）在巴黎隆尚馬場上演。

在過去一世紀，從未有六歲馬能勝出此賽。然而，本屆賽事的焦點，就正正落在「成全寶」和「弦樂器」兩匹六歲佳駟身上。

歐洲馬后「成全寶」將由現年49歲的戴圖理策騎上陣，力爭第三度合力勝出凱旋門大賽，締造歷史。

「弦樂器」則將由47歲的柏兆雷執韁，該駒獲公認為近三年歐洲最出色的長途馬。

這兩位傑出騎師均曾在凱旋門大賽中取得輝煌戰績。

戴圖理迄今已六度摘下此賽頭馬，而柏兆雷則曾於1990年代末連奪三屆冠軍，並於2012年憑「蘇林美亞」再度奪魁。

不過，他們均不希望去年在此賽的經歷重演，尤其是戴圖理。

「毫無疑問，在去年的凱旋門大賽日，我度過了從騎生涯中最漫長的兩小時。」

「當日的凱旋門大賽出現了反高潮（『成全寶』看似勝券在握，甚有機會創造歷史，可惜最終被『樹林之靈』超越），但我之後還有三場賽事要應付，那個下午相當難熬。」戴圖理說。

今屆賽事另一看頭是11項一級賽冠軍「成全寶」將以此賽作告別戰。

「成全寶」很有可能會以大熱姿態上陣，但戴圖理看來對爭勝並非信心滿滿。

他說：「我相信馬兒將會一如既往全力以赴交出好表現，但牠要面對獲讓七磅的『心之所慕』其實真的不容易，當然『弦樂器』也不容忽視。」

「成全寶」早前在金頓的全天候跑道上出戰九月錦標（2399米三級賽），為周日之戰作熱身，並順利掄元。

練馬師高仕登提及該駒的備戰情況時說：「就像擂台上的老拳手，牠在訓練時需要一點時間才能達至最佳狀態。」

「至於今仗能否勝出，要視乎馬兒是否仍具備昔日的速度，幸好牠看來狀態甚佳。」

同樣由英國冠軍練馬師高仕登訓練的「弦樂器」，與「成全寶」一樣具備不屈的鬥志，比一般頂班賽駒有過之而無不及。

「弦樂器」的拼搏精神一再在賽事中展現無遺，包括連續三年在極考驗耐力的雅士谷金盃（3991米一級賽）中獲勝。

該駒在競賽生涯早期曾勝出比凱旋門大賽途程為短的賽事，雖然至今未嘗在2400米賽事掄元，但9月在巴黎隆尚的福伊錦標（2400米二級賽）僅以短馬頸位之差不敵「御用畫匠」，表現令人鼓舞。

在該賽中，沿途戰況發展成各駒於最後600米需作短距離衝刺以決勝負，而競爭更激烈的凱旋門大賽或將有利「弦樂器」發揮本身的強勁衝刺力。

「弦樂器」近12仗皆由戴圖理執韁，因此他對此駒的脾性瞭如指掌，知道牠在陣上走勢有時會忽然轉趨平緩，但今仗接手策騎的柏兆雷對此駒充滿信心，殷切期待新挑戰。

柏兆雷說：「牠是匹頂級佳駟，也是實力強頑的著名長途馬和耐拼的冠軍賽駒。巴黎最近下大雨，有利牠爭勝。」

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