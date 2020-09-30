至高無上母系｜軍事攻略半妹 劉業強名下擁有

「至高無上」（Supremacy）上周末（26日）在英國新市場馬場勝出1200米一級賽中央公園錦標，很大機會成為今屆兩歲短途馬王。

而「至高無上」母親Triggers Broom，由香港資深馬主劉業強擁有。

Triggers Broom早前與「小城之光」配種的首匹子嗣，亦將於10月初在新市場的周歲拍賣會出售（編號為Lot 500）。

相信這匹周歲馬會因「至高無上」最近出色的表現，變得更受注目，價值或有所提升。

而Triggers Broom之母為Great Joy，前駒與兩屆冠軍一哩賽盟主「軍事攻略」（已退役）為同母半兄妹之關係。

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