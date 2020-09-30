薛恩的雙重人格｜操練睇落斯斯文文 實情係體育發燒友

外籍大師傅之中，只剩番前澳洲悉尼冠軍薛恩仲未開齋，上期（27日）佢同鄭俊偉合作，跑隻「金碧科」，滿以為贏得之際，最後100米卻被「步步為贏」擒下，騎練解鞍時流露出落莫嘅表情，已經說明一切。

薛恩上季進駐香港，但佢同鄉潘頓外向嘅性格唔同，平日喺晨操都較為沉靜，喜歡獨處，只有一次記者同佢喺機坪等試閘時，可能因為太悶，大家終於開口傾咗幾句。

但一講到運動，薛恩同好多澳洲人一樣，都係體育發燒友，突然多嘢講咗好多，十足十有雙重人格一樣。

佢最欣賞嘅運動員，係網球天王費達拿同已故NBA球星高比拜恩，有閲讀過兩人嘅書籍，希望從中得到啟發。

佢亦都喜歡一個N字頭嘅著名運動服裝品牌，相信薛恩工餘時都係一位體育迷，喜歡做運動。

撰文：林湛穎

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199