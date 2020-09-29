必利是錦標｜Authentic有優勢 巴富特破硬紀錄咁滯

馬會將於10月4日星期日，越洋轉播日本短途馬錦標及法國凱旋門大賽日來港受注。

在這兩場大賽舉行前夕，於美國東岸時間周六（10月3日）將跑三冠大賽尾關必利是錦標。

受疫情影響，今季美國三冠大賽調整比賽次序。

必利是錦標原屬次關賽事，如今改為尾關，本守尾門的貝蒙錦標轉打頭陣，次關賽事則是肯塔基打吡。

必利是錦標將在皮姆理科馬場上演，共有11匹參戰馬，最受注目的為應屆肯塔基打吡冠軍Authentic，本身將排在9檔起步。

由於貝蒙錦標盟主Tiz the Law，在肯塔基打吡屈居亞軍後已宣佈暫時豹隱，故Authentic少了一匹攔路虎。

Authentic如能贏取必利是錦標，其練馬師巴富特便會破紀錄地，成為首位練馬師八勝此賽。

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