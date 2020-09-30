馬上看經典｜失落一代馬王帥權 史永邦皆因不賣賬

2005年的冠軍一哩賽，騎師巫斯義不遵照練馬師告東尼的策騎指示，卻令座騎「牛精福星」成就了終結一代馬王「精英大師」不敗紀錄的大業。

告東尼對巫斯義「將在外君命有所不受」的做法一笑置之，接着「牛精福星」遠征日本角逐安田紀念賽，繼續交由巫斯義執韁。

然而，並非贏了出來便是一切，的確有練馬師因騎師不按策騎指示施為，即使最終獲勝，也不留情面的請騎師吃豉椒炒魷。

最經典的例子，莫過於1995年英國葉森打吡盟主「臨泰來」（Lammtarra）之飛史永邦而換戴圖理。

「臨泰來」乃戰後英國唯一的三冠馬王「尼真斯基」之子，原產於美國而運往英國服役，馬主是麥通酋長。

此駒初出便贏表列賽，但兩歲時僅跑了這一場而已；其後因患了肺病，三歲時遲遲不能出賽，錯過了打吡前的一系列熱身賽。

幸而休戰十個月後，趕及於打吡復出，卻要驟然面對英國二千堅尼冠軍「百利金」和愛爾蘭二千堅尼冠軍「光譜」。

麥通酋長希望「臨泰來」沿途守處三、四位間的叫胡位，但鞍上人史永邦竟把座騎留在中後列，直路上一度落後七、八個馬位。

在史永邦硬功鞭策下，「臨泰來」如飛殺上，最終挽狂瀾於既倒，以半個馬位之先掄元，締速更破了當時的紀錄。

也許史永邦認為留力單衝末段，「臨泰來」把握最大，故把麥通酋長賽前的指示當作耳邊風，暗忖只消贏了，馬主只會高興，不會再問騎師聽不聽指示。

非也，麥通酋長對史永邦的獨行獨斷介意得很，二話不說，便遞上大信封。

「臨泰來」接著再連下英皇鑽石錦標和法國凱旋門大賽兩城，但鞍上人已換成戴圖理了。

既有史永邦前車之鑑，戴圖理依足麥通酋長吩咐，一早便緊躡放頭馬之後，末段率先透出。

雖然這兩仗「臨泰來」都被對手追到氣咳，仍頑抗到底而保住勝果；實際上這樣的跑法，比葉森打吡之役贏得更險，但因騎師唯命是從，倒令馬主滿意得多。

四戰四捷的「臨泰來」，以不敗之身於三歲便退役，轉作配種馬。1996年賣了去日本，2014年逝世。

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