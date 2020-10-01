R2即場賠率啟示｜好計強配有墊底飛 軍威振配合馬房出擊

第二場三班1800米：「全才」昨日（30日）開飛到現時一直係大熱門，企硬3.3倍W，位置就由隔晚最熱1.1倍回到現時較合理水平1.5倍。

初出未開氣跑長途稍蝕底，兼冇跑濕慢場地賽績支持，但票數反映就好有信心，如太熱就只可作配腳兼顧。

「好計」上場馬房副車兼弱配都跑得近，今仗強配莫雷拉，隔夜票數相當有支持，由最高7.6倍落到現時6.9倍，位置2.2倍有晒墊底飛。

已熱身兼雨中作賽贏過， WP捧場兼捧A2組合（2.1倍）。

另一匹有早飛係「軍威振」，昨日開飛10倍W，2.5倍P，落到現時7.3倍W，2.1倍P，票數慢慢增加，雖然初出，但似乎有人頻有信心，配合馬房今日出擊。

「鑲白旗」昨日早段曾經只得6倍W，隨後回到現時13倍，3.2倍位置，呢匹馬以用十磅見習生嚟講，算有飛，又係有一場熱身，今場輕磅兼外地有大爛地取勝賽績，呢場最佳冷馬。

東廐一對「悦裕」3.8倍W，「神龍駒」7.3倍W票數都有支持，但情况似「全才」，欠一場熱身！

提供：7好計、6鑲白旗、8軍威振、4神龍駒

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