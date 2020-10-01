沙田賽馬｜飛馬輝煌出頭 丁冠豪：我以為贏馬距離會更遠

今天（1日）是梁家俊的太太阿Kit李潔瑩生日，這位本地騎師在頭場四班1200米即憑丁廐的「飛馬輝煌」贏馬，為太太賀壽。

練者丁冠豪賽後認為馬匹雖然大熱順利掄元，但走勢仍很稚嫩。

他說：「『飛馬輝煌』上場初出，在沙田1000米已見不錯的走勢。」

「今場再出，增程跑1200米更合適，因此我賽前已對牠很有信心，我以為牠今場贏馬距離會更遠。」

「梁家俊賽後向我匯報，『飛馬輝煌』今場跑來仍然有四圍望，這反映馬兒目前仍未成熟，需要時間成長，以及學習更多東西。」

「牠應以1200米及1400米為最佳路程。」

「今場勝仗後，我將安排牠小休，休息足夠恢復體力後才再次上陣。」

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