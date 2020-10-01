R3即場賠率啟示｜友誼之星睇飛想補中 會展達人有冷味

第三場四班1600米：票數比較混亂嘅一場，九匹出賽馬當中，嚴格嚟講，只有三匹馬冇飛，其餘六匹都起10倍內。

「開心日子」昨日（30日）開飛至今企硬大熱，不過已由最熱3.1倍回到3.9倍，信心略嫌不足，呢匹馬近兩季初出都落第，今仗跑1600米並非強項，熱身似的，如太熱要三思！

票數最勁應係「友誼之星」，隔晚6倍，現時5.3倍，1.8倍P，呢匹八歲老馬都好耐未試過咁熱門，上場同程閘前輕微落飛之下，20倍跑個冷腳，今仗再戰同程，睇票數似乎想補中，WP首選。

「電路一號」昨日票數維持起6倍左右，但過咗凌晨有注飛打落去，頓時變成次熱門5.5倍W，位置亦都落到1.8倍，呢下飛搏你唔知，告東尼今日好多匹戰馬，起隔晚都落咗飛，呢點要留意！

雖然跑1600米對「電路一號」嫌短，但曾經起1400米入過Q，所以季內初出跑1600米未嘗不可，要加入考慮。

「自然力量」係另一匹隔晚賠率好穩定，開飛5.8倍到現時4.9倍W，但位置2倍略嫌唔太夠信心。

「會展達人」呢匹自購馬，嚟港後九戰場場大冷，最熱嗰場都有68倍。

上場季內初出90倍跑個第五有進步，今場即時被受注目，昨日開飛8.3倍W，1.5倍P，雖然起早段嘅投注金額有限，但算有點早飛已買，現時回到11倍W，2.9倍P反而覺得合理，有冷味。

「尖子」由薛恩換莫雷拉，開飛10倍W落到現時6.7倍，似樣。

提供：2友誼之星、5會展達人、9電路一號、7尖子

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