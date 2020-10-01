今日咩環境｜田B宜採取主動 鑽飛龍成容天鵬開齋希望

今午（10月1日）有十場田草賽事，將採用B跑道作賽，目前場地讀數為2.73，掛好地牌。

雖然昨日（9月30日）晚天文台曾發出黑雨警告，不過今日賽前及時放晴，而天文台亦指今日只有幾陣微雨，因此可預計是日賽事能夠在正常場地進行。

睇番上季9月1日首次田草B欄賽事，雖然當日有「明月昇輝」及「金鎗六十」後上建功，但逾半數頭馬沿途都守在前三位內。

當中，如「跑得威」、「帝豪福星」及「蟲草之星」均擺前帶到，所以具前速馬匹，仍要優先留意。

今日列陣馬中，第九場「鑽飛龍」上季唯一頭馬正是在B欄賽事勝出，加上此駒跑法主動，對手不多下有望成為容天鵬今季開齋馬。

----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199