玄來有機｜黃綵衣夠幸運 夾啱財位開大金庫

《易經》後天八卦中，西北為乾卦代表父親、男主人之意；西南為坤卦代表母親、女主人，是次想與大家分享另外的兩個卦。

「震長男、巽長女」，震卦有長男之意，方位為正東；巽卦有長女之意，方位為東南。

若結婚已久，但仍未能順利添丁的家庭，便要留意是否家中風水出現問題。

譬如一直未能添男丁的家庭，就要注意家中的正東位置會否缺角，假設家中正東缺角而導致家中遲遲未能添男丁，便需找專業的風水師協助。

希望生女孩的家庭，便要留意家中西南位置會否缺角，若西南缺角會影響家中長女的運勢及健康。

今期（10月1日）財位位於正西，可以以三區來劃分，港島區的西環；九龍區的旺角；新界區的屯門均屬該區財位。

幸運顏色為黑色、藍色、灰色、黃色及啡色的綵衣，幸運數字為1、5、6、10。

第七場1200米三級賽國慶盃，五歲美國自購馬「大金庫」（高伯新馬房），在上季適應左水土後表現不俗，近四次出賽均跑獲前四名，狀態穩定。

今仗初戰分級賽，以114磅輕磅應戰，再配合黃色彩衣，有望三甲。

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