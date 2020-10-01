飛馬輝煌熱透補中｜梁家俊贏馬為太太賀壽！容天鵬開齋又要再等

周四（1日）沙田馬場上演十場賽事，頭場跑四班1200米，出馬僅九匹不足額，大熱門「飛馬輝煌」以1.7倍馬王賠率開跑，在未受太大挑戰下成功補中，單Win及組合獨贏A1分別派17.5及13.5元。

這匹四歲澳洲自購新馬，開鑼日（9月6日）初出即在騎師梁家俊胯下，以廿倍冷門身份走入亞席；今仗人馬捲土重來，順利為練馬師丁冠豪取得季內第四場頭馬。

至於同屬華倉倉主的容天鵬，今仗派出「銀時」上陣，可惜只能追入第二，季內尚未贏馬。

今日亦適逢梁家俊的靚靚太太阿Kit（李潔瑩）的生日，梁家俊贏馬為她賀壽，賽後當然非常興奮。

第一場三至四名分別是「大醇威」及「日日夠」。

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