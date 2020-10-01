葉楚航兩連勝｜賽前踩地果真有料到 愛妻號梁家俊火速起孖

這一天（1日）沙田日馬舉行之前，本地騎師梁家俊專誠落草地跑道踩地，動態絕不尋常，果然騎師在其太太李潔瑩（Kit）生日的日子，表現特別神勇，頭三場賽事已迅即起孖，為妻子贏馬賀壽。

梁家俊今日共有6匹座騎上陣，頭兩匹出賽馬均告獲勝，在頭場贏完「飛馬輝煌」（丁冠豪馬房）之後，緊接於第三場第四班1600米，再憑「會展達人」（葉楚航馬房）增添進賬。

「會展達人」未跑今仗之前尚屬三零部隊，五歲澳洲自購新馬此賽卻有進步表現，自起步後便全程帶領自造步速，末後猶有餘勁，結果一放到底，氣走幾匹後上對手打開勝門。

華籍倉主葉楚航繼剛戰（9月27日）「紅旺」後，連續兩次日賽均可交出頭馬。

第三場單Win及組合獨贏A2分別派130元及18.5元，二重彩派774元。

至於跑獲第二至四名分別為「尖子」、「自然力量」與「電路一號」。

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